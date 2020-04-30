30.04.2020 (10:23)

Артисты и музыканты Восточного военного округа выступили для ветеранов Хабаровска

Военнослужащие оркестра штаба и ансамбля песни и пляски Восточного военного округа в преддверии Дня Победы устроили концерт возле хабаровского Дома ветеранов.

Мероприятие проходило с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Зрители находились друг от друга на безопасном расстоянии, а все военнослужащие заблаговременно прошли тест на коронавирус.

Военные артисты исполнили для ветеранов такие известные песни, как «Катюша», «Темная ночь», «Каким ты был, таким остался» и многие другие.

Кроме этого концерта, в Хабаровске будет проведено еще много других праздничных мероприятий, в ходе которых военные поздравят более 6 тысяч фронтовиков и тружеников тыла с Днем Победы. С этой целью сформировано более 120 агитационных бригад.

В чествовании ветеранов также активное участие принимают представители движения «Юнармия». В рамках акции «Письмо ветерану» ребята написали свыше 18 тысяч поздравительных писем и изготовили своими руками открытки.

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