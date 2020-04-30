30.04.2020 (06:28)
Специалисты мобильной группы радиоэлектронной борьбы ВВО перехватили беспилотники условного противника в Бурятии
Подразделения маневренной группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия в ходе специального учения подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника.
Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника с целью изъятия информации.
Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.
В качестве беспилотников условного противника были использованы многофункциональный БЛА «Орлан-10» артиллерийского соединения.
Расчет БЛА применял летательный аппарат в рамках мониторинга возможных очагов лесных пожаров, осуществляя контроль территории лесного массива.