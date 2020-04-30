30.04.2020 (05:47)

Корабли ТОФ проводят боевые стрельбы в Тихом океане

В акватории Тихого океана отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в рамках зачетного тактического учения выполнил серию практических ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и береговым целям.

Сегодня две тактические группы кораблей в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг», эскадренного миноносца «Быстрый», больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» выполнили стрельбу из корабельных автоматических пушек АК-130 и АК-100 по береговым целям, скрытым рельефом местности. Мишени имитировали долговременные огневые укрепления и скопление техники условного противника.

Ранее в Авачинском заливе прошло учение по коллективному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Три малых противолодочных корабля, обозначая атаку «противника», произвели в направлении района учения пуски ракет-мишеней «Саман».

Мишени, которые имитировали полёт противокорабельных крылатых ракет, были обнаружены и атакованы корабельными средствами ПВО. Для отражения атаки ГРКР «Варяг» применил комплекс противовоздушной обороны «Оса». Большие противолодочные корабли использовали зенитные ракеты комплекса «Кинжал», а эсминец «Быстрый» задействовал 30-мм шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630.

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