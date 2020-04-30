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30.04.2020 (03:40)

В День Победы морская авиация Тихоокеанского флота выполнит пролёт над Петропавловском-Камчатским и Магаданом

На Камчатке 9 мая состоится пролёт самолётов морской авиации Тихоокеанского флота, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Боевые самолеты отдельного смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России пройдут в парадных строях над центральной площадью краевого центра.

В небе над Петропавловском-Камчатским в составе звеньев пролетят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Проход над городом будет осуществляется на высоте около 300 метров при скоростях от 250 до 700 км/ч в зависимости от типа воздушного судна.

Подготовка экипажей и боевых самолетов уже началась. Сначала выполнялись одиночные полеты в районе мест дислокации, с сегодняшнего дня проходят тренировки в составе тактических групп и тренировочные полеты над Петропавловском-Камчатским.

До Дня Победы летчики Тихоокеанского флота проведут 3 тренировочных полета.

9 мая, после пролёта над столицей Камчатки пара самолётов Ил-38Н пролетит также над Магаданом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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