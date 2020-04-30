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30.04.2020 (03:34)

Военный ансамбль «Селенга» исполнил военные песни к 75-летию Победы, у окон инфекционной больницы города Улан-Удэ

Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и фронтовые песни для врачей инфекционной больницы города Улан-Удэ.

Патриотическая акция была посвящена празднованию 75-летия Победы  в Великой Отечественной войне.

В ходе выступления военные артисты  исполнили известные фронтовые песни разных времен, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы».

Медицинский персонал собрался у окон больницы и с большим удовольствием послушали популярные музыкальные композиции.

Напомним, что первый концерт с участием военных солистов ансамбля «Селенга» состоялся в одном из спальных районов столицы Республики Бурятия. На балконах многоквартирных жилых домов собрались неравнодушные зрители, которые с интересом наблюдали и слушали фронтовые песни.

В состав группы «Селенга» вошли вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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