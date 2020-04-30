30.04.2020 (03:34)
Военный ансамбль «Селенга» исполнил военные песни к 75-летию Победы, у окон инфекционной больницы города Улан-Удэ
Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и фронтовые песни для врачей инфекционной больницы города Улан-Удэ.
Патриотическая акция была посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе выступления военные артисты исполнили известные фронтовые песни разных времен, в частности, «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы».
Медицинский персонал собрался у окон больницы и с большим удовольствием послушали популярные музыкальные композиции.
Напомним, что первый концерт с участием военных солистов ансамбля «Селенга» состоялся в одном из спальных районов столицы Республики Бурятия. На балконах многоквартирных жилых домов собрались неравнодушные зрители, которые с интересом наблюдали и слушали фронтовые песни.
В состав группы «Селенга» вошли вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах.