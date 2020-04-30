30.04.2020 (03:08)

К сплошной очистке полигонов приступили саперы ВВО в Бурятии

Специалисты инженерно-саперного подразделения Восточного военного округа в Республике Бурятия, приступили к сплошной очистке от неразорвавшихся боеприпасов полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный».

В ходе работ военнослужащие используют современные средства обнаружения и защиты, в том числе искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ «Коршун», селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС, а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».

Большая часть территории находится в труднодоступной горно-лесистой местности.

Найденные взрывоопасные предметы уничтожаются саперами на месте.

Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

Личный состав инженерно-саперного подразделения прошел специальную подготовку.

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