30.04.2020 (03:08)
К сплошной очистке полигонов приступили саперы ВВО в Бурятии
Специалисты инженерно-саперного подразделения Восточного военного округа в Республике Бурятия, приступили к сплошной очистке от неразорвавшихся боеприпасов полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный».
В ходе работ военнослужащие используют современные средства обнаружения и защиты, в том числе искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ «Коршун», селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС, а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол».
Большая часть территории находится в труднодоступной горно-лесистой местности.
Найденные взрывоопасные предметы уничтожаются саперами на месте.
Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.
Личный состав инженерно-саперного подразделения прошел специальную подготовку.