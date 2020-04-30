30.04.2020 (06:00)

Российские специалисты РХБ защиты провели санитарную обработку на 4 объектах в городе Ужице и близлежащих населенных пунктах

Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военнослужащих, временно дислоцирующихся в городе Ужице, посетить свою этнодеревню. Дрвенград был построен в 2004 году для съемок фильма «Жизнь как чудо». Российские химики в свою очередь провели дезинфекцию территории исторического объекта, часто посещаемого иностранными туристами. После этого профессор Кустурица лично провел экскурсию для российских военнослужащих по этнодеревне.

«Я очень счастлив, что президент Сербии обратился за помощью к России. Сергей Шойгу мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии потому, что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам!» - подчеркнул Эмир Кустурица.

Российские специалисты РХБ защиты провели санитарную обработку на 4 объектах в городе Ужице и близлежащих населенных пунктах, общей площадью более 12 тыс. квадратных метров.

«Так получилось, что группа военнослужащих выполняла задачу в городе Ужице, проводя финальную дезинфекцию объектов здравоохранения, и профессор Кустурица пригласил военнослужащих к себе в деревню. Мы не могли остаться в долгу, поэтому провели обработку его этнодеревни» - отметил руководитель российского сводного отряда в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов.

Российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 49 объектов в городах Бор, Вране, Лесковац.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных Covid-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Ужице, Шабац, Ягодина, Долевац, Нишка-Баня.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объекте в 27 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин, Ужице, Бор), в т.ч. обработано: около 300 зданий и сооружений, общей площадью более 1,24 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 64, общей площадью около 443 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 727 пациентов, инфицированных Covid-19.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице