29.04.2020 (20:00)

Дети российских дипломатов представительства России в Риме (Итальянская Республика) провели конкурс рисунков на тему оказания Российской Федерацией помощи в борьбе с коронавирусом в Италии

Дети российских дипломатов представительства России в Риме (Итальянская Республика) провели конкурс рисунков на тему оказания Российской Федерацией помощи в борьбе с коронавирусом в Италии.

Юнармейцы российского посольства и другие школьники в своих работах выразили благодарность российским военным врачам и специалистам, принимающим участие в гуманитарной миссии на территории Италии. В конкурсе приняли участие около 20 детей.

В настоящее время на лечении в полевом госпитале города Бергамо (Ломбардия), в котором работают российские и итальянские специалисты, оказывается необходимая помощь 40 больным коронавирусом, 50 пациентов выздоровели и уже выписаны из госпиталя.

В состав российско-итальянских врачебно-сестринских бригад в полевом госпитале в Бергамо входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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