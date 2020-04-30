30.04.2020 (07:00)

В танковой армии ЗВО в Подмосковье откроется историческая экспозиция

В Московской области завершается формирование исторической экспозиции на территории штаба гвардейской танковой армии Западного военного округа. Экспозиция состоит из более чем 10 артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.

Основную часть экспозиции представляют такие виды вооружения как, 122-мм гаубица образца 1938 года, БС-3 - 100-мм полевая пушка, образца 1944 года 61-К - 37-мм автоматическая зенитная пушка, образца 1939 года, 130-миллиметровая пушка М-46 образца 1953 года. Все орудия развернуты в боевое положение и имеют подписи с краткими тактико-техническими характеристиками и боевым путем каждого орудия.

Открытие экспозиции планируется 8 мая в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В открытии экспозиции примет участие командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице