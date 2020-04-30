Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.04.2020 (07:00)

В танковой армии ЗВО в Подмосковье откроется историческая экспозиция

В Московской области завершается формирование исторической экспозиции на территории штаба гвардейской танковой армии Западного военного округа. Экспозиция состоит из более чем 10 артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны.

Основную часть экспозиции представляют такие виды вооружения как, 122-мм гаубица образца 1938 года, БС-3 - 100-мм полевая пушка, образца 1944 года 61-К - 37-мм автоматическая зенитная пушка, образца 1939 года, 130-миллиметровая пушка М-46 образца 1953 года. Все орудия развернуты в боевое положение и имеют подписи с краткими тактико-техническими характеристиками и боевым путем каждого орудия.

Открытие экспозиции планируется 8 мая в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В открытии экспозиции примет участие командующий гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Артиллерийские расчеты общевойсковой армии ЗВО проведут праздничный салют 9 мая в Воронеже
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку сборного пункта города Москвы
Российские военнослужащие в Приднестровье подготовили танк Т-34 к участию в военном параде в Тирасполе
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false