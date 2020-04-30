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30.04.2020 (06:30)

Зенитчики ЗВО уничтожили летательные аппараты условного воздушного противника в Подмосковье

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» военнослужащие зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа электронные пуски ракет по имитациям воздушных целей условного противника на расстояниях от 5 до 10 километров от точки развертывания.

Перед началом пусков экипажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 преодолели 50 километровый марш. Развернувшись на огневом рубеже военнослужащие зенитно-ракетного полка произвели электронные пуски по обнаруженному условному противнику.

Также вовремя занятия была произведена отработка заряжания зенитно-ракетных комплексов с помощью пуско-заряжающих установок. В ходе занятий военнослужащие уничтожили более 80 воздушных целей в виде самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника.

В занятиях приняло участие более 200 военнослужащих, и порядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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