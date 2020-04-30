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30.04.2020 (06:00)

Артиллерийские расчеты общевойсковой армии ЗВО проведут праздничный салют 9 мая в Воронеже

Сводные артиллерийские расчеты общевойсковой армии Западного военного округа приступили к подготовке праздничного салюта в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе воинской славы Воронеже.

В ходе тренировок артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок 2А85.

Впервые артиллерийские расчеты произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» 9 мая в 22 часа в честь Дня Великой Победы.

Также 370 салютов и 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат заряды девяти видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-Хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» различных модификаций) в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый) на высоте около 250-300 метров.

Пушки МТ-12 и салютные установки займут свое место на дамбе Чернавского моста 9 мая в канун проведения праздничного салюта. До проведения салюта тренировки расчетов будут проводиться ежедневно на военном полигоне в пункте постоянной дислокации с соблюдением мер противовирусной безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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