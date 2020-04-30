30.04.2020 (00:00)

75 лет назад в ходе Второй мировой войны советские войска водрузили Знамя Победы над Рейхстагом

75 лет назад в ходе Берлинской наступательной операции советские войска водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага. Это был один из нескольких советских штандартов, установленных на крыше берлинской ратуши во время ее штурма.

Овладение Рейхстагом было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Бои шли за каждый этаж, на лестницах и в коридорах происходили рукопашные схватки. Штурм продолжался до утра 1 мая.

Изначально военный совет 3-й ударной армии вручил своим дивизиям девять красных знамен, специально изготовленных по типу государственного флага СССР. Одно из них – номер 5, известное как Знамя Победы – было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, комплектовавшимся из числа добровольцев и шедшим в бой с главной задачей — прорваться в Рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.

Поздним вечером 30 апреля над Рейхстагом начали подниматься красные знамёна. Бои в здании еще шли, но штурмовые группы одна за другой выполняли поставленные задачи. Знаменем Победы стало красное знамя №5. Его водрузили на скульптуре конного рыцаря, кайзера Вильгельма, по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Федора Зинченко разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых сопровождали лейтенант Алексей Берест и автоматчики из роты старшего сержанта Ильи Сьянова.

Всего над Рейхстагом было поднято около 40 флагов.



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