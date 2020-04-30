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30.04.2020 (05:00)

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть провёл рабочую встречу с корпусным генералом ВС Италии Джузеппеникола Тота

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Кикоть провёл рабочую встречу с корпусным генералом Джузеппеникола Тота, командующим оперативными силами поддержки сухопутных войск (Италия).

Встреча проводилась в госпитале города Гуссаго (Ломбардия), в котором российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих к нему территорий.

Командующий оперативными силами сухопутных войск Италии отметил важность совместной работы российских и итальянских военнослужащих, оказывающих помощь народу Италии. «Это братская помощь и колоссальный опыт для нас. Мы этого никогда не забудем. Хочу сказать - спасибо Россия, спасибо русские братья», - сказал Джузеппеникола Тота.          

 Кроме того российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 4 лечебных учреждений в провинции Брешиа (Ломбардия). Дезинфекция была проведена в домах для пожилых людей в городах Сале-Маразина, Марине, Гуссаго и Роденго-Саиано.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 98 зданий и сооружений, более 850 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 220 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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