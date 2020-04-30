30.04.2020 (05:00)

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть провёл рабочую встречу с корпусным генералом ВС Италии Джузеппеникола Тота



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть провёл рабочую встречу с корпусным генералом ВС Италии Джузеппеникола Тота

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Кикоть провёл рабочую встречу с корпусным генералом Джузеппеникола Тота, командующим оперативными силами поддержки сухопутных войск (Италия).

Встреча проводилась в госпитале города Гуссаго (Ломбардия), в котором российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих к нему территорий.

Командующий оперативными силами сухопутных войск Италии отметил важность совместной работы российских и итальянских военнослужащих, оказывающих помощь народу Италии. «Это братская помощь и колоссальный опыт для нас. Мы этого никогда не забудем. Хочу сказать - спасибо Россия, спасибо русские братья», - сказал Джузеппеникола Тота.

Кроме того российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 4 лечебных учреждений в провинции Брешиа (Ломбардия). Дезинфекция была проведена в домах для пожилых людей в городах Сале-Маразина, Марине, Гуссаго и Роденго-Саиано.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 98 зданий и сооружений, более 850 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 220 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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