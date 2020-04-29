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29.04.2020 (18:38)

Военные химики провели дезинфекцию строящегося медицинского центра в Калининграде

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота провели дезинфекцию строящегося многофункционального медицинского центра в Калининграде.

Военнослужащие продезинфицировали внутренние помещения здания, площадку вокруг объекта строительства и работающую на ней специальную технику, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. В общей сложности военные химики продезинфицировали более 15 тысяч квадратных метров.

Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

Для дезинфекции используются специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Многофункциональный медицинский центр в Калининграде строится середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой, составляет более 17 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействовано около 600 строителей и 40 единиц различной строительной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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