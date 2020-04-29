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29.04.2020 (17:33)

Более 80 самолетов и вертолетов задействует Центральный военный округ в демонстрационных полётах на День Победы

В девяти городах России в границах ответственности военного округа будут выполнены демонстрационные полеты авиации с привлечением 84 воздушных судов: 44 самолетов и 40 вертолетов.

Наиболее масштабные полеты состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме, Кызыле, Абакане, Энгельсе, Саратове и Казани,

Завершена слетанность в составе групп на сокращенных интервалах и дистанциях. Тренировки и генеральные репетиции будут проведены 5 и 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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