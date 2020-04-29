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29.04.2020 (16:26)

Артиллеристы ЦВО в День Победы организуют праздничные салюты из 28 орудий на Урале, в Поволжье и Сибири

Артиллеристы Центрального военного округа в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организуют праздничный салют из 28 орудий в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, завершатся праздничным салютом из 30 залпов с привлечением 28 артиллерийских орудий и салютных установок. ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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Метки:
Центральный военный округ
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