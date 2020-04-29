29.04.2020 (15:20)

Более 6,5 миллионов материалов подготовлено в ЦВО для мультимедийной галереи «Дорога памяти»

Более 6,5 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов подготовлено в Центральном военном округе (ЦВО) для мультимедийного комплекса «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российский Федерации.

«В Центральном военном округе развернута и организована работа на 1706 пунктах оцифровки фронтовых писем и фотографий. Собрано более шести с половиной миллионов материалов, в том числе 385 тысяч с фотографиями», - отметил заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Проект «Дорога памяти», который реализует Минобороны РФ, - это общедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной войны. Материалы, которые собирают во всех регионах России, станут частью крупнейшего памятника с именами, портретами и письмами фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Экспозиция «Дороги памяти» будет выполнена на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных Сил РФ. Длина галереи равна 1418 шагам, символизирующим 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны по хронологическому принципу: от начала войны до Великой Победы. Всего в галерее с помощью технологии микрофотографии планируется разместить около 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны как советских граждан, так и иностранцев, например, летчиков французского полка «Нормандия-Неман».

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