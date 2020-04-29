29.04.2020 (18:16)

Инженерные подразделения способны проводить разведку помещений с нулевой освещенностью с помощью досмотрового робота «Сфера»

Подразделения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации способны проводить разведку помещений с нулевой освещенностью с помощью малогабаритного беспроводного досмотрового робота «Сфера»

Беспроводное досмотровое устройство с круговым обзором «Сфера» предназначено для оперативного сбора и передачи аудио- и видео информации из труднодоступных и опасных для человека зон. Устройство может вести круговой обзор за счет 4-х видеокамер. Кроме того, «Сфера» оснащена системой вертикального позиционирования устройства.

Управляется устройство с дистанционного пульта. Время работы «Сферы» от аккумулятора не менее 20 минут на дальности не менее 50 м. При диаметре 90 мм масса устройства не превышает 610 г. Для хранения и транспортировки «Сферы» используется пылевлагозащищенный кейс.

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