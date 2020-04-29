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29.04.2020 (12:18)

Инженерные подразделения способны проводить разведку местности в условиях городских завалов

Инженерные подразделения способны проводить разведку местности в условиях городских завалов с использованием робототехнического комплекса «Скарабей».

Комплекс позволяет дистанционно проводить досмотр местности на наличие заложенных в них взрывоопасных предметов, в том числе в условиях городских завалов, при этом дальность передачи команд управления и телеметрии составляет до 250 метров, а время автономной работы – до 3 часов.

Комплекс «Скарабей» имеет вес 5,3 кг, что позволяет переносить его без значительного увеличения массы экипировки. Колесный движитель робота обеспечивает достаточно быстрое перемещение по среднепересеченной местности в различных грунтовых и погодных условиях со скоростью
до 1 м/с, так как корпус влагозащищен и выполнен из ударопрочных материалов.

В результате войсковой апробации были подтверждены технические и эксплуатационные характеристики комплекса «Скарабей», который показал возможность визуальной разведки труднодоступных мест и зон повышенной опасности, что позволяет повысить защищенность личного состава от средств огневого воздействия противника и взрывоопасных предметов.

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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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