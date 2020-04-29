29.04.2020 (18:37)

«Быстрее, выше, сильнее»: Премия «Армеец года» нашла своих победителей в режиме онлайн

Сегодня, 29 апреля, в рамках празднования 97-летия со дня образования Центрального спортивного клуба Армии, в Москве состоялась торжественная церемония награждения Ежегодной премией «Армеец года», за трансляцией которой режиме Online следили более 5000 тысяч зрителей.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель наблюдательного совета ЦСКА генерал армии Николай Панков поздравил Центральный спортивный клуб Армии с 97-летием, отметив что этот день является знаменательным для огромного количества людей, выросших на великой культуре ЦСКА.

«За эти годы армейскую школу прошли десятки тысяч талантливых спортсменов, на счету которых огромная россыпь наград разного достоинства, но в первую очередь я хотел бы поздравить с этим днем ветеранов спорта ЦСКА! Это ваш праздник, ваши победы, позволившие Клубу добиться таких высот! Вы на протяжении долгих лет укрепляли статус России, как великой спортивной державы, раз за разом подтверждая свои лидерские позиции.

За прошедшие годы сменилось много поколений, но и нынешние армейцы, как и прежде, крепкие, мужественные, целеустремленные, продолжают дело своих наставников и высоко несут знамя великого Клуба, - отметил Николай Александрович. - Армейцы, будьте и дальше быстрее, выше, сильнее, продолжайте ковать историю армейских побед и никогда не понижайте поднятую вами планку! С днем рождения, ЦСКА!»

Также теплые слова об армейском Клубе в этот день произнес заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов. Андрей Валериевич, прежде всего, поздравил ветеранов спорта ЦСКА, которые в тяжелые годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и уже с оружием в руках, а не со спортивными снарядами, защищали свободу и независимость нашей родины.

«Сегодня современное поколение армейцев продолжает традиции воинов-победителей и героических предков. Они очень активно работают на популяризацию армейского спорта, на то, чтобы все время шел прилив молодых ребят и девушек в ряды армейских спортсменов. Те, кто приходят, получают максимум возможностей, чтобы реализовать свои таланты и добиться вершин спортивного мастерства. Дорогие товарищи, продолжайте крепить нашу спортивную мощь Вооруженных Сил, продолжайте упорным трудом завоевывать награды для нашей страны, нашей родины и нашей Армии. С праздником Вас и новых побед!» - добавил Андрей Картаполов.

«Уважаемые ветераны, в первую очередь, этот праздник ваш! Это вашими именами создана история легендарного непобедимого Центрального спортивного клуба Армии! Именно на ваших победах растет целая плеяда молодых спортсменов Центрального спортивного клуба Армии, которые, ориентируясь на ваши спортивные подвиги, готовы с честью и достоинством защищать нашу родину на международных аренах!

Это вы создали историю ЦСКА и продолжаете нежно и трепетно хранить ценности армейского Клуба. Хотелось бы вспомнить всех тех спортсменов, кто в трудные годы страны встали на защиту своей родины и пополнили ряды лыжных батальонов, дивизионных отрядов, а также стали инструкторами-методистами для бойцов Красной Армии по рукопашному и штыковому бою – всех, кто встал на защиту нашей родины в Великой Отечественной войне!

Именно эти люди в первые послевоенные годы, сменив оружие на спортивные снаряды, с достоинством представляли спортивную честь нашей страны на международных соревнованиях, - сказал в свою очередь начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов. - Сегодня мы отмечаем праздник, который живет в сердцах каждого причастного к армейскому Клубу – это болельщики, воспитанники спортивных школ, любители спорта и люди, профессионально занимающиеся им. Я бы хотел поздравить вас с праздником! Пожелать вам здоровья, благополучия и счастья! С праздником вас, дорогие друзья!»

Владислав Гринев и Мария Ласицкене – победители премии «Армеец года»

В течении месяца на официальной странице Центрального спортивного клуба Армии во Vkontakte проходило онлайн-голосование, которое позволило определить победителей в 10 номинациях премии «Армеец года».

В трех специальных номинациях победители были выбраны в ходе заседания созданной спортивной комиссии. Ведущими открытой церемонии вручения премии в этом году вновь стали двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА полковник запаса Светлана Хоркина и журналист, комментатор Российского телевидения Дмитрий Губерниев.

В номинации «Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по олимпийским видам спорта» в 2020 году стали многократный призер чемпионатов мира по плаванию, победитель и призер чемпионатов Европы, победитель этапа Кубка мира, победитель и призер VII Всемирных военных игр ефрейтор спортивной роты ЦСКА, г. Балашиха Владислав Гринев и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, двукратная победительница Всемирных военных игр, чемпионка Европы, 10-кратная чемпионка России капитан Мария Ласицкене.

Владислав Гринев в ответном слове поблагодарил всех людей, проголосовавших за него. Также армейский пловец отметил, что победа для него очень важна и приятна и что он и дальше будет выполнять свою работу.

«Поздравляю моего тренера – Геннадия Габриляна. Без него моя победа не состоялась бы. Спасибо большое Клубу за то, что всегда рядом и всегда нас поддерживает! Вместе мы все преодолеем!» - сказала Мария Ласицкене.

Премия в номинации «Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по неолимпийским видам спорта» отдана многократному победителю и призеру чемпионатов мира по спортивному ориентированию в личном и командном зачете, победителю VII Всемирных военных игр, неоднократному чемпиону и призеру чемпионатов и Кубков России прапорщику Дмитрию Цветкову и чемпионке мира по кикбоксингу, чемпионке России в дисциплине «фулл-контакт», серебряному призеру Кубка России Наталье Панковой.

«Я очень рад этой победе. 2019 год был для меня непростым, но это не помешало мне правильно подвестись к главному старту года – Всемирным военным играм – и одержать победу. За свой путь к победе хочу поблагодарить своих тренеров, руководство ЦСКА, оргкомитет Ленинградской области, семью, детей и болельщиков!» - сказал в ответном слове Дмитрий Цветков.

Лучшим тренером года в этот раз стал Заслуженный мастер спорта России по гандболу, Заслуженный работник физической культуры, Заслуженный тренер России Алексей Владимирович Жук, который вот уже 26 лет трудится на должности начальника команды-старшего тренера спортивной команды ЦСКА по теннису и бадминтону.

В номинации «Детский тренер года» победу одержал мастер спорта России по боксу Александр Геннадьевич Тумашов, за время тренерской деятельности подготовивший 15 мастеров спорта России и двух мастеров спорта России международного класса, победителей и призеров чемпионатов и Первенств России различных годов и возрастов.

Алексей Владимирович в ответном слове поздравил одноклубников с праздником и выразил отдельную благодарность Министерству обороны Российской Федерации за внимание, уделяемое Центральному спортивному клубу Армии.

«Не забывайте прививать нашим детям любовь и патриотизм к ЦСКА, чтобы для них наш прославленный девиз «Красно-синий – самый сильный» был не просто словами, а целью их спортивной жизни», - добавил Жук.

Восходящими звездами (юноша и девушка до 23 лет) в год празднования 97-летия ЦСКА стали победитель Первенств мира, Европы и России по греко-римской борьбе Максим Скуратов (ЦСКА/Самара) и трехкратная победительница Первенства мира в личном и командном зачете по современному пятиборью, победительница Первенств Европы и России в личном и командном зачетах, серебряный призер VII Всемирных военных игр в командном первенстве, обладательница именной олимпийской лицензии на Олимпийские игры в Токио (Япония) Аделина Ибатуллина.

«Друзья, я хочу выразить огромную благодарной всей нашей большой дружной семье ЦСКА, - сказала в своем обращении Аделина Ибатуллина. – Мы, спортсмены, очень стараемся соответствовать высокому уровню нашего спортивного клуба и делаем все возможное, чтобы ЦСКА был непобедим. Красно-синий – самый сильный!»

Спортивной династией года признаны Валерий Алексеевич, Юрий Алексеевич и Игорь Юрьевич Муратовы, а лучшей командой года стал Регби-Клуб ЦСКА, президент которого – Алексей Митрюшин – поспешил присоединиться ко всем прозвучавшим поздравлениям.

«Поздравляю с 97-летнием наше спортивное общество ЦСКА. Величайший клуб, величайшая история. И, конечно, все это делаете именно вы – руководители, тренеры, спортсмены, наше молодое поколение и родители, которые приводят своих детей именно в ЦСКА, потому что это лучший клуб страны. Только побед и процветания! Всем нашим заслуженным ветеранам низкий поклон! Мы вас не посрамим. Мы ЦСКА. Мы победим», - сказал Алексей Митрюшин.

Отметим также, что в этот день в рамках церемонии награждения премией «Армеец года» был представлен логотип Семьи ЦСКА.

«Семья ЦСКА взаимодействует по нескольким направлениям. ЦСКА – это преемственность и разнообразие, проведение совместных мастер-классов для детей и подростков. ЦСКА – это память и гордость, поддержка ветеранов клубов, совместное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, коллективное участие в шествии «Бессмертный полк», поиск и реконструкция захоронений. ЦСКА – это долг и верность, совместное проведение военной присяги среди клубов. ЦСКА – это дружба и взаимопомощь, неформальное общение, празднование общих памятных дат, проведение соревнований внутри клубов для сотрудников и членов их семей, единая база билетов для гостей», - сказали ведущие премии.

Представители Семьи ЦСКА в этот день обратились с поздравлениями ко всем причастным, каждый на свой лад и мотив желая всего самого лучшего армейскому Клубу.

«Хранитель традиций» и «За преданность Клубу»

Премию «Хранитель традиций» вручили ведущему специалисту Центра культурно-просветительской работы Центрального спортивного клуба Армии (Музей спортивной славы ЦСКА) Юрию Федоровичу Севастьянову. Получив образование в Казанском танковом училище им. Президиума Верховного Совета ТАССР, Юрий Федорович прошел все командные должности. Он был начальником оперативного отделения штаба Таманской дивизии (МВО); военным комиссаром Люблинского района города Москвы, в последующем Окружным военным комиссаром ЮВАО города Москвы; заместителем, в последующем Первым заместителем Главы Управы района Люблино ЮВАО города Москвы; начальником Второго отдела ЦАО города Москвы; начальником отдела, в последующем заместителем начальника Юго-Восточного окружного управления образования города Москвы, а с 2013 года трудится в армейском Клубе.

Лауреатами премии в специальной номинации «За преданность Клубу» стали участники Великой Отечественной войны и труженики тыла – активный участник подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве, начальник ЦСКА с 1976 по 1982 гг., член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА Иван Кириллович Покусаев, в годы ВОВ служивший старшим сержантом взвода разведки пятой Гвардейской стрелковой дивизии, награжден орденом Отечественной войны I степени;

член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА, кавалер боевых орденов Николай Васильевич Ключников, попавший на войну подростком, в 15 лет пошел на курсы подготовки радистов, записался в добровольцы, был курсантом Челябинского ВУ штурманов, окончил Рязанскую высшую офицерскую школу ночных экипажей и авиадесантов и был штурманом авиаполка;

советский футболист и футбольный тренер, заслуженный тренер УССР, заслуженный тренер СССР, участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов, член Совета ветеранов спорта ЦСКА Сергей Иосифович Шапошников;

член Совета ветеранов спорта ЦСКА Людмила Ивановна Смирнова, в годы войны бывшая в звании гвардии старшины связисткой в первом гвардейском штурмовом авиакорпусе в роте связи, награждена орденом Отечественной войны II степени;

член Совета ветеранов ЦСКА Борис Андреевич Новиков, в начале ВОВ прошедший стажировку на фронте в Таманской дивизии, в последующие годы – преподаватель по физической подготовке, командир взвода и начальник штаба Свердловского пехотного училища, награжден орденом Отечественной войны II степени;

заведующий рентгенологическим отделением военно-спортивного диспансера ЦСКА с 1982 по 2008 год Евгений Петрович Егоров – участник трудового фронта, в годы войны работавший кузнецом на военном заводе №740 в Пензе; участника трудового фронта, мастер спорта по пулевой стрельбе, восьмикратная чемпионка СССР Любовь Никитична Гончарова, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Победа в еще одной специальной номинации - «Спортивный подвиг года» - досталась многократному чемпиону мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях, обладателю Кубка мира, многократному чемпиону Европы, рекордсмену мира на равнинных катках на дистанции 1 000 м Павлу Кулижникову. Армеец является первым в истории россиянином, выигравшим большой Хрустальный глобус в коньках.

В текущем году Павел завоевал три «золота» чемпионата Европы (500 м, 1 000 м и командный спринт) и установил на чемпионате мира мировой рекорд на дистанции 1 000 м (1 минута 05,69 секунды), став первым человеком, выбежавшим из 1 минуты 6 секунд.

В этот день прозвучало немало поздравлений. Армейцев с праздником поздравили в том числе хоккеисты ЦСКА Игорь Есмантович, Сергей Андронов, а также деятели культуры и искусства Сергей Галанин, Денис Дорохов, Заурбек Байцаев, Василий Ладюк, Яна Чурикова, Виктор Васин, Сергей Бурунов, Василий Баста, Севиль, Ансамбль песни и пляски российской Армии имени А.В. Александрова, которые являются Друзьями ЦСКА.

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