29.04.2020 (22:23)

В ЦДРА подготовлен комплекс патриотических мероприятий на День Победы

Сотрудники Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе в День Победы, 9 мая, проведут целый комплекс патриотических мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

День всенародного праздника в ЦДРА откроет патриотическая акция «Расскажи о своем Герое и его Подвиге», инициатором проведения которой выступили сами сотрудники центрального военного учреждения культуры. Она станет своего рода продолжением известной акции «Дорога памяти», которая в Доме на Суворовской площади объединила немало людей, в первую очередь, его работников, пожелавших представить фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны.

По замыслу организаторов, сотрудники ЦДРА в рамках акции «Расскажи о своем Герое и его Подвиге» в прямом эфире смогут не только показать фотографии дорогих их сердцам людей – фронтовиков и работников тыла, но и рассказать об их ратных и трудовых подвигах. Такая инициатива актуальна с учетом решения о проведении 9 мая акции «Бессмертный полк дома». Все материалы, собранные в ходе проведения акции, будут опубликованы на сайте центрального учреждения культуры.

Органичным дополнением к акции станет онлайн-концерт «Великий подвиг – вспомним его вместе», в котором примут участие ведущие артисты ЦДРА. У концерта своя изюминка: он не только будет иметь музыкальную составляющую, но и предоставит равные возможности и исполнителям, и слушателям вести диалог в прямом эфире. Участниками видеотрансляции наравне с ведущими артистами ЦДРА смогут стать все, кто откликнется на предложение ведущего концерта рассказать о своем родном человеке, для которого годы Великой Отечественной войны стали тяжелейшим испытанием. Кто участвовал в ожесточенных сражениях, стоял у заводского станка, производя нужные фронту боеприпасы, кто, будучи отважной медсестрой, выносил с поля боя раненых…

Участники концерта, да и все слушатели вместе вспомнят эти Великие Подвиги, выразят чувства уважения всем ветеранам-фронтовикам, воздадут дань памяти погибшим. После каждого рассказа будут звучать песни – и хорошо известные, и созданные авторами центрального военного учреждения культуры.

Также в прямом эфире аккаунта ЦДРА в социальной сети будет представлена литературно-музыкальная композиция «Поэзия войны и Победы. Нас двадцать миллионов», в которой прозвучат лучшие поэтические произведения и песни, посвященные 1418 дням и ночам Великой Отечественной войны и Великой Победе.

С праздничными поздравлениями в онлайн-режиме к ветеранам военной культуры – ветеранам Великой Отечественной войны обратится начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

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