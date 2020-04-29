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29.04.2020 (18:16)

Надводные силы Северного флота отработают тактические учения в Баренцевом море

Более 15 кораблей и судов обеспечения Северного флота выполнят задачи тактических учений в Баренцевом море. Одновременно в морских полигонах боевой подготовки Северного флота будут действовать 10 кораблей различных соединений Кольской флотилии разнородных сил.

Три минно-тральные группы дивизиона тральщиков отработают задачи по предназначению, а также выполнят стрельбы по воздушной цели.

Большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» проведут учение в составе минной заградительной группы и отработают учебную постановку мин.

Большой противолодочный корабль «Североморск» отработает элементы второй задачи курса боевой подготовки надводного корабля, выполнит проверку радиотехнического вооружения и аппаратуры связи, а также отработает взаимодействие с авиацией.

Малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест» проведут сбор на рейде.

Ряд мероприятий боевой подготовки надводных сил состоится в рамках проведения плановых контрольных проверок за зимний период обучения.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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