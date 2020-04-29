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29.04.2020 (19:33)

Более 20 вертолетов и самолетов пролетят над центром Екатеринбурга 9 мая

Двадцать две единицы авиационнной техники будут задействованы в воздушном параде Победы, который состоится 9 мая над центром Екатеринбурга. 

Всего задействованы 22 единицы авиатехники. Это оперативно-практическая авиация -  истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24 МР; вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные Ан-26, Ан-12 и Л-410. Стоит отметить, что жители Екатеринбурга впервые увидят Су-34, которые в прошлом году поступили на вооружение челябинского авиаполка.

Репетиции авиапарада в Екатеринбурге состоятся 5 и 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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