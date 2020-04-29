29.04.2020 (16:44)

На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят предложения по развитию информационных систем Вооруженных Сил

Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации станут предметом обсуждения представителей делового сообщества, научных кругов и профильных специалистов органов военного управления и предприятий ОПК России в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Мероприятие будет посвящено рассмотрению актуальных вопросов, касающихся развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участники дискуссии обсудят основные требования к информационным системам Минобороны России, а также рассмотрят факторы, сдерживающие их развитие.

В рамках работы мероприятия участники круглого стола рассмотрят предложения руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей отечественной промышленности, научно-исследовательских, производственных, научно-производственных организаций по обеспечению развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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