29.04.2020 (19:37)

Лётчики Северного флота проведут тренировку воздушного парада над Мурманском

Сегодня в 18:30 над городом-героем Мурманском в районе памятника защитникам советского Заполярья начнётся тренировка демонстрационного пролёта авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота, посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В пролёте примут участие вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142М, Су-24М, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31БМ. Вертолёты и самолёты пройдут на высоте 200 метров над памятником.

Маршрут пролёта авиации над городом и Кольским заливом проложен с соблюдением условий безопасности и повторяет прошлогодний вариант воздушного парада.

Генеральная репетиция демонстрационного пролёта планируется в 10 часов 7 мая в зависимости от погодных условий. В День Победы 9 мая авиация пролетит над городом-героем Мурманском также в 10 часов.

Лётчики уже приступили к тренировкам на аэродромах базирования в Мурманской области. Первую сводную тренировку в небе над городом они провели 15 апреля.

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