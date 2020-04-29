29.04.2020 (14:25)

Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям 9 мая

Салютные расчеты мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота проводят подготовку к проведению артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению тренировок без стрельбы из артиллерийских орудий и фейерверочных установок.

Примечательно, что праздничный артиллерийский салют 9 мая производится из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Эти орудия, до сих пор в строю, теперь они осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Праздничный салют в Калининграде 9 мая будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции в 22:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

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