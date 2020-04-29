29.04.2020 (20:22)

В армейском корпусе Балтийского флота готовятся к прибытию молодого пополнения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота началась подготовка к приему молодого пополнения весеннего призыва.

Всего ряды объедения должны пополнить более 3 тыс. новобранцев. Часть военнослужащих прибудет из учебных центров, в которых они приобрели начальное военное образование категории сержантов и младших специалистов солдатских (рядовых/матросских) специальностей.

Все военнослужащие, прибывшие во флотское объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции.

Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки. За это время они пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезней органов дыхания и повышения иммунитета, а также адаптации к новым климатическим условиям.

Особое внимание будет уделено правилам личной и общественной гигиены. Первые призывники прибудут в армейский корпус после 20 мая.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице