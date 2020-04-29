Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2020 (20:22)

В армейском корпусе Балтийского флота готовятся к прибытию молодого пополнения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота началась подготовка к приему молодого пополнения весеннего призыва.

Всего ряды объедения должны пополнить более 3 тыс. новобранцев. Часть военнослужащих прибудет из учебных центров, в которых они приобрели начальное военное образование категории сержантов и младших специалистов солдатских (рядовых/матросских) специальностей.

Все военнослужащие, прибывшие во флотское объединение, проведут первые две недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции.

Новобранцы будут заниматься по индивидуальному плану подготовки. За это время они пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезней органов дыхания и повышения иммунитета, а также адаптации к новым климатическим условиям.

Особое внимание будет уделено правилам личной и общественной гигиены. Первые призывники прибудут в армейский корпус после 20 мая.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Сапёры Балтийского флота обезвредили шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны
Начальник ГОМУ Генерального штаба ВС РФ рассказал о подготовке к предстоящему весеннему призыву граждан на военную службу
Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая
В День Победы корабли Балтфлота войдут в Неву – командующий ЗВО

Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false