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29.04.2020 (20:18)

Сапёры Балтийского флота обезвредили шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Специалисты групп разминирования мотострелковых частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Военные инженеры обезвредили четыре 82-мм миномётных мины, обнаруженные в районе посёлка Петровское Нестеровского городского округа, один 100-мм артиллерийский снаряд на улице Заречной города Озёрска и одну 82-мм минометную мину в СНТ «Дружба-2», ГО «Город Калининград». Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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