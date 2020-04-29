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29.04.2020 (17:13)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО ликвидировали более ста очагов возгорания в Ленинградской области благодаря применению БЛА

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе ежедневного мониторинга пожароопасной обстановки обнаружили более ста источников возгорания в местах дислокации соединений и воинских частей армии.

Плановые полеты аппаратов проводятся ежедневно на протяжении не менее восьми часов с небольшими промежутками. Все БЛА оборудованы тепловизорами, что значительно повышает скорость обнаружения мелких очагов пожара в лесных массивах и на открытой местности и принятия мер по их ликвидации.

Кроме того, пожарными командами объединения были успешно проведены мероприятия по разрешению выявленных пожароопасных ситуаций и забору воды из природных источников.

Всего в апреле текущего года расчеты БЛА объединения провели облет более 5 тыс. гектаров территории в Приозерском, Выборгском, Лужском, Сертоловском и Гатчинском районах Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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