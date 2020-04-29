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29.04.2020 (18:11)

В Воронеже развернут оперативный штаб ЗВО для строительства многофункционального медцентра

В Воронеже в соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева развернут оперативный штаб для строительства быстровозводимого многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест.

Офицеры оперативного штаба будут осуществлять контроль хода строительных работ, доставки строительных материалов и специализированной техники, медицинского оборудования и медикаментов. В случае отставания от дорожной карты строительства офицеры штаба смогут принять меры по увеличению задействованных сил и средств.

На строительной площадке связистами ЗВО установлены видеокамеры высокого разрешения, которые ведут круглосуточную трансляцию строительства в Москву и Санкт-Петербург.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Минобороны России приступило к строительству в Воронеже медицинского центра на 200 койко-мест, предназначенного для оказания специализированной помощи гражданскому населению региона.

Медцентр в Воронеже будет построен по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализовывается в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Военнослужащие ЗВО готовят площадку под строительство нового медцентра, выполняется расчистка территории и выборка грунта под устройство котлована здания. В работах задействовано 60 человек и более 40 единиц автомобильной и специальной техники.

Для выполнения отдельных видов работ военнослужащие железнодорожного батальона механизации ЗВО совершили 600-километровый марш из Подмосковья в Воронеж.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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