29.04.2020 (18:50)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку сборного пункта города Москвы

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЗВО провели спецобработку сборного пункта города Москвы.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание с применением мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Военнослужащие обработали контрольно-пропускной пункт, комнаты отдыха призывников, медицинские кабинеты, столовую, пункт переодевания, а также прилегающую территорию и дорожное покрытие сборного пункта.

«Всего было обработано свыше 10 тыс. кв. метров. Во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва граждан на военную службу. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников», — сообщил военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов

Он также добавил, что для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

«В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проведут обеззараживание с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К. Военнослужащие обработают помещения, прилегающую территорию и дорожное покрытие всех отделов военных комиссариатов и сборных пунктов в 26 субъектов Российской Федерации, расположенных в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах», — сообщил ранее командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

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