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29.04.2020 (18:47)

Российские военнослужащие в Приднестровье подготовили танк Т-34 к участию в военном параде в Тирасполе

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подготовили танк Т-34 к военному параду в Тирасполе, посвященному 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ произвели смазку узлов и агрегатов танка, очистили его корпус и детали от ржавчины, провели антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской. По такому же принципу был восстановлен грузовой автомобиль ГАЗ-АА, известный как полуторка.

Военнослужащие также проводят техническое обслуживание и покраску современной автобронетанковой техники, стоящей на вооружении ОГРВ ПРРМ, которая примет участие в военном параде.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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