29.04.2020 (16:27)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку социальной инфраструктуры в Великом Новгороде

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии провели специальную обработку объектов инфраструктуры, расположенных в Новгородской области.

Сегодня военнослужащие ЗВО провели обеззараживание в Великом Новгороде, были обработаны прилегающая территория, объекты, дорожное покрытие Новгородского Кремля, площади и памятник «Тысячелетие России», а также главные улицы города, остановочные пункты общественного транспорта и ряд социальных объектов.

Ранее дезинфекция была проведена в Валдае, Сольцах, Старой Руссе, Боровичах, Окуловке, поселке городского типа Парфино, рабочем поселке Шимск. Всего площадь обработанной поверхности превысила 250 тыс. кв. м.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Подразделения РХБ защиты завершат спецобработку в Новгородской области 30 апреля.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице