29.04.2020 (18:25)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения условного противника.

В мероприятии приняло участие более 30 военнослужащих и более 5 единиц военной техники.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка, с целью захвата вооружения и военной техники.

Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепили назначенные районы и блокировали пути возможного отхода условного противника. Огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР-70 и БРДМ-2 «террористы» были уничтожены.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки использовались холостые боеприпасы и имитационные средства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице