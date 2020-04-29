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29.04.2020 (18:25)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения условного противника.

В мероприятии приняло участие более 30 военнослужащих и более 5 единиц военной техники.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка, с целью захвата вооружения и военной техники.

Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепили назначенные районы и блокировали пути возможного отхода условного противника. Огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР-70 и БРДМ-2 «террористы» были уничтожены.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки использовались холостые боеприпасы и имитационные средства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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