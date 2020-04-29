29.04.2020 (18:17)

Министр обороны России поздравил Центральный спортивный клуб Армии с 97-летием

Министр обороны Российской Федерации в ходе заседания Коллегии военного поздравил Центральный спортивный клуб Армии с 97-летием.

Генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что 29 апреля 1923 года была образована опытно-показательная площадка Всевобуча — это прообраз Центрального спортивного клуба Армии.

«Поздравляем наших спортсменов! 97 лет — богатая, насыщенная событиями, победами история. Только золотых олимпийских медалей за это время — 595! Не знаю, какой еще клуб может похвастаться такими достижениями и гордиться ими. Центральный спортивный клуб Армии — лучший клуб нашей страны!», — подчеркнул глава военного ведомства.

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