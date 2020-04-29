29.04.2020 (18:11)

Начальник ГОМУ Генерального штаба ВС РФ рассказал о подготовке к предстоящему весеннему призыву граждан на военную службу

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский на заседании Коллегии Минобороны России рассказал о подготовке к предстоящему весеннему призыву граждан на военную службу.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля проводится призыв граждан на военную службу. В нем участвуют все субъекты Российской Федерации, за исключением, Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, где призыв проводится только осенью.

Созданы 82 призывные комиссии, возглавляемые высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, и более 2,5 тыс. призывных комиссий муниципальных образований. С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы их работы внесены корректировки.

Вызов призывников с апреля перенесен на более поздние сроки — май и июнь, при этом выполнялись мероприятия, которые можно провести без их прибытия в военные комиссариаты.

Для подготовки личных дел к заседаниям призывных комиссий в вузах и образовательных организациях среднего профессионального образования запрошены характеристики, а во многофункциональных центрах — справки о составе семьи.

С целью принятия объективного решения о годности призывников к военной службе по состоянию здоровья получены и обработаны списки, состоящих на учете в наркологических и психиатрических диспансерах, проведен комплекс медицинских исследований в отношении 134 тыс. призывников, в том числе снятие электрокардиограммы, исследования на ВИЧ, гепатиты В и С.

В результате проведенных мероприятий определены лица, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва и в первую очередь подлежащие вызову на заседания призывных комиссий, — таких 140 тыс. человек.

С военными комиссариатами организовано взаимодействие с органами управления образованием регионов и образовательными организациями по уточнению сроков сдачи выпускных экзаменов и планирование прибытия на призывные комиссии.

В условиях распространения коронавирусной инфекции военные комиссариаты переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

Проводилось дистанционное изучение и уточнение учетных данных призывников с использованием сети «Интернет» и современных телекоммуникационных средств.

Это позволило к началу работы призывных комиссий подготовить все материалы, и гражданам остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.

При этом в пяти субъектах психодиагностику проведут по новой методике. В Москве, Республике Татарстан, Ростовской области, Забайкальском и Хабаровском краях к этому привлекается более 15 тыс. человек.

Завершается подготовка 15,5 тыс. специалистов в образовательных организациях ДОСААФ России по 14 военно-учетным специальностям. Уже успешно сдали экзамены в ГИБДД около 9,5 тыс. граждан и в мае остальные 6 тыс. человек завершат сдачу.

С 12 мая на базе призывных пунктов начинают работу призывные комиссии муниципальных образований.

На входе в каждый призывной пункт организован барьерный контроль с использованием бесконтактной термометрии, во всех помещениях, в том числе в кабинетах врачей-специалистов, предусмотрено проведение дезинфекции и санитарной обработки. Медицинскими масками для всех сотрудников военкоматов и призывников, а также дезинфицирующими средствами призывные пункты обеспечены на весь период призыва.

Военные комиссариаты также внимательно отнесутся и к проблемам призывников, семьи которых материально пострадают в результате паводка или пожара.

Отправки призывников в войска со сборных пунктов начинаются с 20 мая.

При этом на контрольно-пропускных пунктах развернуты медицинские посты, организована бесконтактная термометрия. Предусмотрено проведение санитарной обработки.

Для дезинфекции автотранспорта, территории и помещений сборных пунктов привлечены подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.

Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции Время на проведение теста займет не более 15 минут. Лишь после получения отрицательного результата он будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды.

До военных комиссариатов доведен алгоритм действий при выявлении у сотрудников или призывников коронавирусной инфекции, проведены занятия по организации работы сборного пункта, проверена готовность изоляторов.

Созданные на сборных пунктах запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тест систем позволяют провести отправки в войска своевременно и в полном объеме, а также при необходимости реагировать на возможные изменения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Сборные пункты полностью обеспечены вещевым имуществом, в том числе несессерами, а также продовольствием.

Для обеспечения сохранения здоровья молодого пополнения, все воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты с другими лицами.

Для этого железнодорожные перевозки будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами или воинскими эшелонами, при этом количество перевозимых в одном вагоне военнослужащих сокращено на треть. Самолеты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами.

Система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях синхронизирована с работой системы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. При этом информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном времени. В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами.

С целью предотвращения распространения инфекции в воинских частях спланировано проведение двухнедельного карантина для вновь прибывших военнослужащих.

Во время карантина с ними будут проводиться медицинские осмотры, психологическое обследование и социально-психологическое изучение, занятия по совершенствованию начальной военной подготовки с использованием тренажеров и другой учебно-материальной базы.

По завершении курса усовершенствования начальной военной подготовки военнослужащие будут направлены в состав воинских коллективов и приступят к исполнению должностных обязанностей.

Мероприятия призыва освещаются в центральных и региональных средствах массовой информации и вызывают в обществе повышенный интерес. При этом активно используется возможность интернет портала Минобороны России, на котором размещен отдельный раздел о призывниках.

В Генеральном штабе, штабах военных округов и военных комиссариатах с начала призыва работают прямые телефонные линии, на которые поступило более 3 тыс. звонков. Всем обратившимся даны мотивированные ответы.

С 18 апреля начался процесс увольнения граждан с военной службы. Уволено уже свыше 4,5 тыс. военнослужащих. Увольнение осуществляется в установленные законом сроки, то есть в день истечения срока службы 12 месяцев. При этом командиры воинских частей организуют инструктаж уволенных и доставку их до железнодорожного вокзала или аэропорта.

Выполнение спланированных мероприятий позволит организованно провести призыв 135 тыс. граждан на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации и обеспечить соблюдение установленных требований по противодействию распространению коронавирусной инфекции среди военнослужащих.

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