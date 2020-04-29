29.04.2020 (18:02)

Специалисты РХБЗ Северного флота ежедневно выполняют спецобработку более 1600 объектов

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Беломорской военно-морской базы Северного флота на этой неделе проведут дезинфекцию на предприятиях судоремонтного и судостроительного комплекса в городе Северодвинске (Архангельская область). Завтра флотские химики проведут обработку дезинфицирующими растворами проходных и некоторых цехов Северного машиностроительного предприятия, на котором строится современный подводный атомный флот России – корабли проектов «Борей», «Ясень» и другие.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений, а также поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

В состав подразделений включено более 1000 штатных и нештатных специалистов РХБ защиты кораблей и частей Северного флота. В ежедневном режиме они решают задачи по специальной обработке более 1600 объектов, в том числе зданий где располагаются военные правоохранительные органы и Мурманское военно-морское нахимовское училище.

К дезинфекции военных объектов специалисты РХБЗ приступили с конца марта. Военнослужащие применяют современную мобильную станцию специальной обработки МКСО, позволяющую проводить дезинфекцию внутренних помещений. Расчеты специальных машин АРС-14КМ и комплекса аэрозольной дезинфекции КДА проводят обработку зданий снаружи. В качестве дезинфекционных веществ используются растворы ДТС-ГК, 70% раствор этилового спирта и перекись водорода. Ежедневно в ходе работ по дезинфекции используется около 6,5 тонн дезинфекционных растворов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице