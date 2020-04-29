29.04.2020 (17:43)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО выполнили спецобработку конструкторско-производственного комплекса «ОДК-Климов»

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии проводят специальную обработку объектов инфраструктуры и промышленности, расположенных в Санкт-Петербурге.

Сегодня в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание пропускных пунктов, внутренней территории, цехов и складских помещений с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К в конструкторско-производственном комплексе «ОДК-Климов».

Военные обработали специальным дезинфицирующим раствором более 1,5 тыс. квадратных метров.

Проведение обработки на территории предприятия позволит в скором времени возобновить работу конструкторско-производственного комплекса в полном объеме.

Объединённая двигателестроительная корпорация «ОДК-Климов» - российское предприятие, занимающееся разработкой и производством газотурбинных двигателей и систем управления для вертолетов и самолетов. В минувшем году, двигатели ТВ7-117СТ, произведенные работниками корпорации, обеспечили первый успешный полет нового отечественного военно-транспортного самолета Ил-112В.

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