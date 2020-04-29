29.04.2020 (17:35)

В ходе онлайн-экскурсии шла речь о высшем военном ордене СССР

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы сотрудники историко-мемориального зала Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе (ЦДРА) проводят серию онлайн-экскурсий, посвященных выдающимся советским военачальникам Великой Отечественной войны, полководцам, внесшим значительный вклад в достижение Победы. Первая встреча, которую провел заведующий историко-мемориальным залом Николай Самойленко, рассказала о высшей военной награде СССР – ордене «Победа», получившем название полководческого.

Орден «Победа» был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года, в документе было записано: для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии высшим военным орденом. В статуте ордена уточнялось, что им награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии.

Ведущий также дал детальное описание награды, рассказал о том, что работу над эскизом ордена наравне с другими авторами выполнил главный художник технического комитета Главного интендантского управления тыла А.И.Кузнецов, автор ордена Отечественной войны. И ее признали наиболее успешной. Интерес вызвал и такой любопытный факт: для изготовления ордена необходимы были драгоценные металлы (платина и золото), бриллианты и рубины, поэтому выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, а не специалистам Монетного двора.

Следующая онлайн-экскурсия историко-мемориального зала будет посвящена кавалерам ордена «Победа»

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице