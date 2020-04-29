29.04.2020 (14:16)

Военнослужащие спецназа ЦВО приняли участие в международной акции «Сад памяти»

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа в Самарской области приняли участие в международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С целью увековечивания памяти погибших во время Великой Отечественной войны бойцов и командиров 5-го отдельного мотоциклетного полка, военнослужащие высадили 75 берез перед фасадом воинской части в городе Тольятти. Таким образом, личный состав продолжил традицию по высадке сада, которая была начата ветеранами соединения на 70-летие Победы. Теперь сад по улице Ворошилова насчитывает 145 деревьев.

Международная акция «Сад памяти» проходит с 18 марта по 22 июня. В период ее проведения планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годов). Каждое дерево – является символом памяти и благодарности мирных поколений.

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