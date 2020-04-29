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29.04.2020 (16:30)

Командный состав Ульяновского соединения ВДВ сдал контрольную проверку по физической подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения на 2020 учебный год военнослужащие управления и штаба соединения были привлечены к сдаче проверки по физической подготовке за зимний период обучения.

Командный состав соединения успешно выполнил упражнения на силу, быстроту и выносливость. В соответствии со своей возрастной категорией военнослужащие выполнили положенные им виды упражнений, включающие в себя подтягивание на перекладине, подъем переворотом и выход силой на перекладине, отжимания на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди в положении лёжа, сгибание разгибание рук в упоре и другие упражнения на силу.

Упражнения на быстроту включали в себя челночный бег, бег на 60 и 100 м., а марш-бросок протяженностью 5 км. стал испытанием на выносливость.

В соответствии с «Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Сил Российской Федерации» персональная итоговая оценка военнослужащим выставлялась по сумме набранных баллов во всех упражнениях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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