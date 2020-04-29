29.04.2020 (16:47)

В Псковском гвардейском соединении ВДВ подведены итоги зимнего отопительного сезона

В военных городках ВДВ Псковского территориального гарнизона, в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы № 2 (г. Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России завершился отопительный период 2019-2020 гг.

Как отметили должностные лица Псковского гарнизона, отопительный сезон 2019-2020 гг. прошел успешно, без сбоев, чрезвычайных происшествий и аварий. Это стало возможным благодаря своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона, совместной, слаженной работе трудовых коллективов жилищно-коммунальной службы № 2 и квартирно-эксплуатационной службы Псковского соединения ВДВ.

При подготовке к отопительному сезону в военных городках была проведена работа по замене водопроводных и магистральных тепловых сетей (произведена замена порядка 300 метров тепловых сетей, 100 метров водопроводных сетей), ремонту котельных (отремонтированы и подготовлены две газовые и четыре угольные котельные), подготовке казарменно-жилищного, жилого фонда (выполнен ремонт кровель зданий, сооружений и многоквартирных жилых домов). Создан аварийный запас инструментов, запасных деталей и материальных средств.

В ходе прошедшего отопительного периода в рамках модернизации Вооруженных Сил Российской Федерации в военных городках Псковского соединения ВДВ велось массовое строительство новых (площадью 20 тыс. кв. м) и капитальный ремонт имеющихся (площадью 15 тыс. кв. м) объектов казарменно-жилищного фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, закладывались новые, ремонтировались изношенные километры тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, наружного и внутреннего освещения. С этой задачей удалось успешно справиться.

В настоящее время в жилищно-коммунальной службе № 2 началась и планово проходит работа по подготовке к новому отопительному периоду 2020-2021 г. В первую очередь проведен всесторонний анализ прохождения отопительного сезона 2019-2020 гг., дана оценка деятельности специалистов в тех или иных ситуациях, что позволило определить имеющиеся проблемные вопросы в эксплуатации военных городков, выявить недоработки и слабые места. Данные мероприятия помогут более качественно подготовиться к новому отопительному сезону.

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