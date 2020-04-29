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29.04.2020 (16:45)

В День Победы авиационные группы ЮВО выполнят демонстрационный пролет в Республике Дагестан

Авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведут демонстрационный полёт в небе над городом Каспийск в Дагестане.

Пролёт авиации состоится 9 мая в 11:00 (МСК), в нём примут участие экипажи 10 единиц авиационной техники объединения ВВС и ПВО ЮВО.

В этом году в демонстрационном пролете над Каспийском примут участие авиационные группы на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8 и самолётах Су-24, Су-27, Су-34.

Экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО пролетят в парадном строю над 12-ю городами Юга России, всего будет задействовано около 200 воздушных судов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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