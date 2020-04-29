29.04.2020 (15:56)

Праздничные артиллерийские салюты проведут 9 мая в 10-ти городах на Юге России

Праздничные салюты произведут 9 мая в 22:00 местного времени артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в десяти городах на Юге России.

Об участии военнослужащих ЮВО в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Праздничные салюты, для которых привлечено 45 орудий и 18 салютных установок, будут проведены в 10 городах на территории округа», – рассказал командующий войсками ЮВО.

«9 мая в более 50 городах Юга России спланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах», – добавил генерал-полковник Александр Дворников.

Всего в войсках ЮВО подготовлено более 1,3 тыс. групп военнослужащих в составе не более пяти человек для возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям.

Спланировано поздравление более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в зоне ответственности ЮВО, представителями командования округа, военных комиссариатов и органов муниципальной власти, военнослужащими соединений и воинских частей.

В рамках акции «Письмо ветерану» юнармейцами подготовлено и оправлено более 3,7 тыс. поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны.

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