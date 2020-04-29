Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2020 (15:53)

В День Победы авиация ЮВО выполнит в небе Астрахани демонстрационный пролет

В Астрахани экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнят демонстрационный пролет в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Летчики самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-8 совершат групповой демонстрационный пролет над городом 9 мая в 10:00 (МСК).

Экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над 12-ю городами Юга России, в небе будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 единиц авиационной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» определены лучшие минометные расчеты ЮВО
Экипажи боевой авиации ЮВО в День Победы пролетят парадным строем над Волгоградом
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию на ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения»
Впервые в День Победы в Грозном и Владикавказе пройдет воздушный парад авиации

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false