29.04.2020 (15:53)

В День Победы авиация ЮВО выполнит в небе Астрахани демонстрационный пролет

В Астрахани экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнят демонстрационный пролет в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Летчики самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-8 совершат групповой демонстрационный пролет над городом 9 мая в 10:00 (МСК).

Экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над 12-ю городами Юга России, в небе будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 единиц авиационной техники.

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