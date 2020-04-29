Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.04.2020 (15:23)

Около 200 сотрудников строящихся в Сибири и Поволжье медцентров прошли переобучение

Около 200 врачей, работников среднего и младшего медицинского персонала ЦВО завершили переподготовку и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Специалисты укомплектуют строящиеся многофункциональные медицинские центры в Новосибирской, Омской и Оренбургской областях.

Военные строители завершают строительство медицинских центров. Работа идет в три смены, опережающими темпами. Центры будут укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Медицинские центры будут принимать военнослужащих и, при необходимости, гражданское население. По окончании пандемии они будут перепрофилированы на оказание квалифицированной помощи при различных заболеваниях.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты Амурского объединения ВВО провели спецобработку Белогорского военного госпиталя
Артиллеристы ЦВО провели первую тренировку праздничного салюта ко Дню Победы
Юнармейцы Новосибирска приняли участие в детско-юношеском онлайн-фестивале авторской песни «Этот Апрель»
Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая

Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false