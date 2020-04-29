29.04.2020 (15:23)

Около 200 сотрудников строящихся в Сибири и Поволжье медцентров прошли переобучение

Около 200 врачей, работников среднего и младшего медицинского персонала ЦВО завершили переподготовку и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Специалисты укомплектуют строящиеся многофункциональные медицинские центры в Новосибирской, Омской и Оренбургской областях.

Военные строители завершают строительство медицинских центров. Работа идет в три смены, опережающими темпами. Центры будут укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Медицинские центры будут принимать военнослужащих и, при необходимости, гражданское население. По окончании пандемии они будут перепрофилированы на оказание квалифицированной помощи при различных заболеваниях.

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