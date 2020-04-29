29.04.2020 (14:35)

Специалисты РХБ защиты Амурского объединения ВВО провели спецобработку Белогорского военного госпиталя

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) провели дезинфекцию территории военного госпиталя в Белогорске Амурской области. Площадь специальной обработки составила более 20 тыс. квадратных метров.

Специалистами проведена дезинфекция подъездных дорог и территории военного медицинского учреждения. Внутри здания спецобработка проводится по нескольку раз ежедневно персоналом госпиталя.

Используемые специалистами растворы безопасны для человека, но эффективно уничтожают опасные вирусные инфекции на протяжении длительного времени.

В мероприятии было задействовано несколько расчетов специальных машин АРС-14. Все специалисты имеют высокую квалификацию и необходимый опыт проведения подобных работ.

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