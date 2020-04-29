29.04.2020 (14:33)

В Бурятии военнослужащие ВВО приступили к восстановлению памятника Героям Великой Отечественной войны

В селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа (ВВО) приступили к реставрации памятника войнам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.

Военнослужащими проводятся работы по окраске памятника, металлического ограждения, а также наведению порядка на территории. Монумент будет восстановлен в ближайшее время.

Мемориал был построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери.

9 мая в селе пройдут памятные мероприятия, будут даны оружейные салюты и возложены венки к памятнику 48 героям — односельчанам, не вернувшимся с войны.

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