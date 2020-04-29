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29.04.2020 (14:24)

Артиллеристы ЦВО провели первую тренировку праздничного салюта ко Дню Победы

Артиллеристы 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа провели первую тренировку праздничного салюта, посвященного 75-й годовщине Великой Победы, который состоится в Самаре.

На Рощинском полигоне артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. В мероприятии задействовано около 10 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, а также салютные пусковые установки 2А85 на базе автомобиля «Урал».

Жители Самары смогут увидеть несколько видов праздничных салютов, таких как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух», представленных в серебристом, зелено-красном, зелено-белом, красно-белом, синем и жёлтом цветах.

В День Победы в Самаре артиллеристы ЦВО произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 и выпустят в небо более 800 фейерверочных изделий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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