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29.04.2020 (14:21)

Юнармейцы Новосибирска приняли участие в детско-юношеском онлайн-фестивале авторской песни «Этот Апрель»

В Новосибирске состоялся XII городской детско-юношеский онлайн-фестиваль авторской песни «Этот Апрель», приуроченный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках конкурса юные музыканты записывали видео исполнения песен и присылали их в оргкомитет фестиваля. Все работы были доступны для просмотра на странице фестиваля в социальных сетях. Лучших исполнителей в соответствующих номинациях выбирали пользователи посредством онлайн-голосования.

Торжественное закрытие фестиваля, которое проходило в одном из залов Дома офицеров Новосибирского гарнизона, транслировалось в сети Интернет. На мероприятии присутствовал командующий 41-й общевойсковой армией (ОА) генерал-майор Яков Резанцев, который вручил награду от командования 41-й ОА в номинации «Любить Родину» за лучшую патриотическую песню.

В фестивале приняли участие 16 юнармейцев. Все участники получили грамоты, а победители в номинациях были награждены ценными подарками и дипломами за призовые места.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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